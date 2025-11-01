Скидки
Съёмки фильма ужасов «Глиноликий» от DC завершены — выход в сентябре 2026 года

Комментарии

Актёр Том Рис Харрис («Джентльмены») выложил фотографию со съёмок фильма «Глиноликий». Исполнитель главной роли также объявил, что производство картины официально завершено.

Фото: Соцсети Тома Рис Харриса

«Глиноликий» станет следующим крупным проектом DC Studios после «Супергёрл». В оригинальных комиксах персонаж выступал в роли злодея и противостоял Бэтмену. Герой был успешным актёром, но после несчастного случая получил способность менять облик.

Хоррор выйдет в мировом прокате 11 сентября 2026 года. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Сценарий к ленте написал Майк Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».

О будущих проектах DC:
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
