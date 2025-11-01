Зрители оценили фильм «Бугония» с Эммой Стоун выше «Эддингтона»

31 октября состоялась премьера фильма «Бугония» — новой социальной комедии от режиссёра Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»). Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку В. Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем другая социальная комедия 2025 года с Эммой Стоун в главной роли — «Эддингтон» (С+).

Фото: Cinemascore

«Бугония» представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании. Преступники сделали это, потому что верят в теорию заговора — что она пришелец, который хочет уничтожить Землю. Картину высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести.