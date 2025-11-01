Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили фильм «Бугония» с Эммой Стоун выше «Эддингтона»

Зрители оценили фильм «Бугония» с Эммой Стоун выше «Эддингтона»
Комментарии

31 октября состоялась премьера фильма «Бугония» — новой социальной комедии от режиссёра Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»). Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку В. Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем другая социальная комедия 2025 года с Эммой Стоун в главной роли — «Эддингтон» (С+).

Фото: Cinemascore

«Бугония» представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании. Преступники сделали это, потому что верят в теорию заговора — что она пришелец, который хочет уничтожить Землю. Картину высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести.

Что пишут критики про «Бугонию»:
«Потрясающая чёрная комедия»: критики высоко оценили фильм «Бугония» с Эммой Стоун
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android