Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бен Стиллер и Ариана Гранде — на фото со съёмок комедии «Знакомство с родителями 4»

Бен Стиллер и Ариана Гранде — на фото со съёмок комедии «Знакомство с родителями 4»
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитая певица и актриса Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада») опубликовала фото со съёмок комедии «Знакомство с родителями 4». На одном из них она обнимает другого исполнителя главной роли Бена Стиллера («Невероятная жизнь Уолтера Митти»).

Фото: Соцсети Арианы Гранде

Фото: Соцсети Арианы Гранде

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте Ариана Гранде исполнит роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В общей сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате. К своим ролям в новом фильме серии вернутся Оуэн Уилсон («Марли и я»), Тери Поло («За гранью») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Режиссёром картины выступит Джон Гамбург — один из авторов прошлых картин франшизы.

О другой популярной комедии:
Киану Ривз снялся в самом душевном фильме года: смотрим «Везунчиков»
Киану Ривз снялся в самом душевном фильме года: смотрим «Везунчиков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android