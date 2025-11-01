Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер кроссовера Fortnite c «Симпсонами» — старт 2 ноября

Вышел трейлер кроссовера Fortnite c «Симпсонами» — старт 2 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Epic Games представила трейлер колаборации онлайн-игры Fortnite с культовым мультсериалом «Симпсоны». Кроссовер стартует 2 ноября в 0:01 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

1 ноября в онлайн-игре уже состоялся ивент, посвящённый «Симпсонам». Во время события пользователям показали короткометражку, которая получила название «Гомерическое нашествие». На протяжении всего кроссовера будет показано ещё три небольших мультфильма:

  • «Сахарные осадки» — 10 ноября;
  • «Придурьмножение» — 17 ноября;
  • «Невероятный Гомер» — 24 ноября.

Во время кроссовера игровая карта Fortnite будет полностью обновлена под тематику «Симпсонов». В боевом пропуске также появятся скины персонажей сериала — Гомера, Мардж, Барта и Лизы. Ивент продлится несколько недель и будет содержать другие отсылки к «Симпсонам», включая тематическое оружие и косметику.

О другом обновлении Fortnite:
В Fortnite появились скин и набор из сериала «Чужой: Земля»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android