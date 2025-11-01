«Это не связано с дисциплиной или конфликтом в команде»: Джеймс Бэнкс — про кик Senzu

Комментатор и аналитик Джеймс Бэнкс развеял слухи вокруг ухода игрока Senzu. По его словам, решение не имело отношения к каким-либо проступкам или нежеланию команды продолжать сотрудничество.

Судя по всему, это выгорание. Даже один монгольский журналист подтверждал это — Senzu просто нуждается в паузе.

Однако ранее, после слов самого Senzu, что «Монголы — его дом, и он не хотел уходить», официальный аккаунт The MongolZ опубликовал заявление, обвинив игрока в воровстве.

Таким образом, версия о внутренних конфликтах, по словам Бэнкса, опровергнута, но ситуация остаётся неоднозначной. Сам Senzu публично не комментировал обвинения.