«Это не связано с дисциплиной или конфликтом в команде»: Джеймс Бэнкс — про кик Senzu
Комментатор и аналитик Джеймс Бэнкс развеял слухи вокруг ухода игрока Senzu. По его словам, решение не имело отношения к каким-либо проступкам или нежеланию команды продолжать сотрудничество.
Судя по всему, это выгорание. Даже один монгольский журналист подтверждал это — Senzu просто нуждается в паузе.
Однако ранее, после слов самого Senzu, что «Монголы — его дом, и он не хотел уходить», официальный аккаунт The MongolZ опубликовал заявление, обвинив игрока в воровстве.
Таким образом, версия о внутренних конфликтах, по словам Бэнкса, опровергнута, но ситуация остаётся неоднозначной. Сам Senzu публично не комментировал обвинения.
