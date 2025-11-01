Aurora Gaming завоевала титул чемпиона PGL Masters Bucharest 2025

1 ноября 2025 года в Бухаресте завершился турнир PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2, где в финальном противостоянии сошлись Aurora Gaming и Legacy. Турецкий коллектив одержал победу со счетом 3:2 — 13-11 на Dust ll, 13-8 на Mirage, 17-19 на Train, 8-13 на Inferno и 13-11 на Nuke — и тем самым стал чемпионом турнира.

За первое место Aurora Gaming получила $ 400 000, а занявшая второе место Legacy — $ 187 500. Замкнула тройку сильнейших SAW, заработав $ 150 000.

Турнир PGL Masters Bucharest 2025 проходил с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в столице Румынии. В соревновании приняли участие 16 команд, которые разыграли призовой фонд в размере $ 1,25 млн, половина которого направлена клубам.