Aurora Gaming завоевала титул чемпиона PGL Masters Bucharest 2025

Aurora Gaming завоевала титул чемпиона PGL Masters Bucharest 2025
Комментарии

1 ноября 2025 года в Бухаресте завершился турнир PGL Masters Bucharest 2025 по Counter-Strike 2, где в финальном противостоянии сошлись Aurora Gaming и Legacy. Турецкий коллектив одержал победу со счетом 3:2 — 13-11 на Dust ll, 13-8 на Mirage, 17-19 на Train, 8-13 на Inferno и 13-11 на Nuke — и тем самым стал чемпионом турнира.

За первое место Aurora Gaming получила $ 400 000, а занявшая второе место Legacy — $ 187 500. Замкнула тройку сильнейших SAW, заработав $ 150 000.

CS 2. PGL Masters Bucharest 2025 . Гранд-финал
01 ноября 2025, суббота. 15:25 МСК
Aurora Gaming
Окончен
3 : 2
Legacy

Турнир PGL Masters Bucharest 2025 проходил с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в столице Румынии. В соревновании приняли участие 16 команд, которые разыграли призовой фонд в размере $ 1,25 млн, половина которого направлена клубам.

