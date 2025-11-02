Российская Team Yandex поборется за выход в гранд-финал FPG 2 с Team Falcons — Dota 2
По итогам сегодняшнего игрового дня BetBoom Team одержала победу над Team Yandex со счётом 2:1 в финале верхней сетки плей-офф турнира FISSURE Playground 2 — Dota 2, обеспечив себе место в гранд-финале.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Финал (верхняя сетка)
01 ноября 2025, суббота. 18:20 МСК
Team Yandex
Окончен
1 : 2
BetBoom Team
В то же время Team Falcons выбила Team Liquid из турнира, выиграв матч нижней сетки со счётом 2:1 и заняв место в следующем раунде.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . 1/2 финала (нижняя сетка)
01 ноября 2025, суббота. 22:40 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
Team Liquid
Теперь Team Yandex и Team Falcons встретятся 2 ноября в 15:00 мск в решающем матче нижней сетки, где определится второй финалист. Победитель этого противостояния выйдет на BetBoom Team в гранд-финале Playground 2, который состоится в тот же день в 19:30 мск.
Турнир FISSURE Playground 2 — Dota 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 1 млн.
