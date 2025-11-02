Российская Team Yandex поборется за выход в гранд-финал FPG 2 с Team Falcons — Dota 2

По итогам сегодняшнего игрового дня BetBoom Team одержала победу над Team Yandex со счётом 2:1 в финале верхней сетки плей-офф турнира FISSURE Playground 2 — Dota 2, обеспечив себе место в гранд-финале.

В то же время Team Falcons выбила Team Liquid из турнира, выиграв матч нижней сетки со счётом 2:1 и заняв место в следующем раунде.

Теперь Team Yandex и Team Falcons встретятся 2 ноября в 15:00 мск в решающем матче нижней сетки, где определится второй финалист. Победитель этого противостояния выйдет на BetBoom Team в гранд-финале Playground 2, который состоится в тот же день в 19:30 мск.

Турнир FISSURE Playground 2 — Dota 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 1 млн.