Автор Cyberpunk 2077 планирует вернуть Киану Ривза в продолжении

В трансляции студии CD Projekt Red принял участие сценарист и создатель настольной игры Cyberpunk Майкл Пондсмит. Он рассказал о том, что хочет вернуть Джонни Сильверхенда в продолжении Cyberpunk 2077.

Сценарист предложил Киану Ривзу связаться с ним — всё потому, что он знает способ вернуть знаменитого персонажа в сюжет игры. Пондсмит также заявил, что восхищён актёрской игрой звезд Голливуда в Cyberpunk 2077.

Я увидел, что Киану Ривз хочет найти способ вернуться и снова сыграть Джонни Сильверхенда. У меня есть способы сделать это. Киану, свяжись со мной. Меня поражают две вещи. Во-первых, Киану Ривз и Идрис Эльюа действительно хорошо справились с персонажами. Во-вторых, это актёры, которые хотели играть этих персонажей, поэтому они полностью погрузились в них.

Пондсмит также пошутил, что Скарлетт Йоханссон вполне бы могла сыграть в Cyberpunk. Он заявил, что у него есть для неё интересные персонажи.

Сиквел Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion пока не имеет даты выхода. Сейчас компания CD Projekt RED также занимается активной разработкой четвёртой части «Ведьмака».