Эдгар Райт завершил сценарий боевика «Малыш на драйве 2»

На подкасте Discourse гостем стал знаменитый режиссёр Эдгар Райт («Типа крутые легавые»). Он рассказал о продолжении своего знаменитого боевика «Малыш на драйве».

По словам постановщика, он уже завершил сценарий сиквела. Однако он не знает, когда сможет начать съёмки, ведь для этого нужно получить финансирование и договориться с актёрами.

Сценарий «Малыша на драйве 2» действительно существует. Но большинство кинопроизводств зависят от факторов, не зависящих от вас: времени, финансирования, наличия свободных актёров. Вы не всегда полностью контролируете эти вещи.

«Малыш на драйве» вышел в 2017 году. Критики и зрители с восторгом приняли боевик: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести от обозревателей и 86% от зрителей. Ранее инсайдеры заявляли, что продолжение уже давно находится в разработке.