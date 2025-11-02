Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эдгар Райт завершил сценарий боевика «Малыш на драйве 2»

Эдгар Райт завершил сценарий боевика «Малыш на драйве 2»
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте Discourse гостем стал знаменитый режиссёр Эдгар Райт («Типа крутые легавые»). Он рассказал о продолжении своего знаменитого боевика «Малыш на драйве».

По словам постановщика, он уже завершил сценарий сиквела. Однако он не знает, когда сможет начать съёмки, ведь для этого нужно получить финансирование и договориться с актёрами.

Сценарий «Малыша на драйве 2» действительно существует. Но большинство кинопроизводств зависят от факторов, не зависящих от вас: времени, финансирования, наличия свободных актёров. Вы не всегда полностью контролируете эти вещи.

«Малыш на драйве» вышел в 2017 году. Критики и зрители с восторгом приняли боевик: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести от обозревателей и 86% от зрителей. Ранее инсайдеры заявляли, что продолжение уже давно находится в разработке.

О другом популярном фильме:
Киану Ривз снялся в самом душевном фильме года: смотрим «Везунчиков»
Киану Ривз снялся в самом душевном фильме года: смотрим «Везунчиков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android