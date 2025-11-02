Faker в финале Worlds: T1 разгромила Top Esports и вышла в решающий матч LoL

Команда T1 уверенно одолела Top Esports в полуфинале World Championship 2025 по League of Legends, завершив серию со счётом 3:0. Китайский коллектив покидает турнир, разделив 3–4 место и заработав $ 400 тыс.

Теперь T1 предстоит финальное противостояние с KT Rolster, которое состоится 9 ноября в 10:00 мск. На кону — $ 1 млн и историческое достижение: победа сделает T1 трёхкратными чемпионами Worlds подряд, что станет первым подобным успехом в истории League of Legends. Для KT Rolster же это — дебютный финал мирового первенства и шанс завоевать свой первый титул.

Чемпионат мира 2025 года проходит с 14 октября по 9 ноября в Китае. В турнире участвуют 17 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 5 млн.