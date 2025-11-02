Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Faker в финале Worlds: T1 разгромила Top Esports и вышла в решающий матч LoL

Faker в финале Worlds: T1 разгромила Top Esports и вышла в решающий матч LoL
Комментарии

Команда T1 уверенно одолела Top Esports в полуфинале World Championship 2025 по League of Legends, завершив серию со счётом 3:0. Китайский коллектив покидает турнир, разделив 3–4 место и заработав $ 400 тыс.

Теперь T1 предстоит финальное противостояние с KT Rolster, которое состоится 9 ноября в 10:00 мск. На кону — $ 1 млн и историческое достижение: победа сделает T1 трёхкратными чемпионами Worlds подряд, что станет первым подобным успехом в истории League of Legends. Для KT Rolster же это — дебютный финал мирового первенства и шанс завоевать свой первый титул.

Чемпионат мира 2025 года проходит с 14 октября по 9 ноября в Китае. В турнире участвуют 17 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 5 млн.

Gen.G в полуфинале чемпионата мира LoL
Gen.G прошла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android