Авторы «Ведьмака 4» больше не советуются с Анджеем Сапоквским по поводу игры

Издание GamesRadar+ поговорило с создателем книжной серии «Ведьмак» Анджеем Сапковским. Он рассказал о разработке четвёртой части игры по фентезийной вселенной.

По словам писателя, студия CD Projekt RED практически перестала с ним советоваться по поводу вселенной «Ведьмака». При этом, Сапковский заявил, что у него идеальные отношения с разработчиками и его всё в них устраивает.

Когда-то разработчики постоянно спрашивали меня о мире. Сейчас — почти никогда. Но контакты между мной и студией сейчас отличные. Надеюсь, так и останется.

Ранее один из руководителей студии CD Projekt RED Адам Бадовски заявил, что часто видится с Сапковским. Писателю практически не интересны игры, но разработчики часто обсуждают с ним его новые произведения и идеи.

Разработка «Ведьмака 4» полноценно стартовала в конце 2024 года на движке Unreal Engine 5. Релиз проекта состоится не раньше второй половины 2026-го на ПК, PS5 и Xbox Series.