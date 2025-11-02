Расписание выхода сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие»
7 ноября стартует сериал «Из многих» — новый проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Шоу расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир.
Всего в первый сезон войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финального эпизода состоится 26 декабря.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 ноября
|2-я серия
|7 ноября
|3-я серия
|14 ноября
|4-я серия
|21 ноября
|5-я серия
|28 ноября
|6-я серия
|5 декабря
|7-я серия
|12 декабря
|8-я серия
|19 декабря
|9-я серия
|26 декабря
