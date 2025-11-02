Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Из многих, 1 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие»
Комментарии

7 ноября стартует сериал «Из многих» — новый проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Шоу расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир.

Всего в первый сезон войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финального эпизода состоится 26 декабря.

Расписание выхода сериала «Из многих»

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 ноября
2-я серия7 ноября
3-я серия14 ноября
4-я серия21 ноября
5-я серия28 ноября
6-я серия5 декабря
7-я серия12 декабря
8-я серия19 декабря
9-я серия26 декабря
Трейлер сериала «Из многих»:
Видео
Большой трейлер сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие» — премьера 7 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android