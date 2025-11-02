«После каждой серии идём в сауну»: Save- — о BetBoom Team в Dota 2

Игрок BetBoom Team по Dota 2 Виталий Save- Мельник поделился подробностями подготовки и атмосферы внутри команды на турнире FISSURE Playground 2. Киберспортсмен рассказал о работе над ошибками после BLAST, пути к гранд-финалу и особом ритуале коллектива между матчами:

Отличные ощущения. Мы много работали после BLAST, где не прошли в плей-офф — и теперь видим результат. После каждой серии мы идём в сауну — расслабляемся и восстанавливаемся. Против кого хочу сыграть в финале? Конечно, против Falcons — всегда интересно сражаться с сильнейшими.

BetBoom Team уже обеспечила себе место в гранд-финале FISSURE Playground 2. Соперник коллектива определится после финала нижней сетки, где встретятся Team Yandex и Team Falcons.