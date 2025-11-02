Скидки
«Иногда мы плывём»: XANTARES рассказал о Aurora в CS 2

Рифлер Aurora Gaming Измаилчан XANTARES Дёрткардеш рассказал о проблемах с моральным состоянием команды после победы на PGL Masters Bucharest. Несмотря на первый LAN-трофей в CS 2, игрок признал, что коллективу ещё предстоит серьёзная внутренняя работа:

Не думаю, что это решит все наши проблемы, но есть один месяц (перед мэйджором). У нас в команде есть небольшая психологическая проблема — иногда мы так сильно плывём, что нам обязательно нужно над этим поработать.

Aurora завоевала титул PGL Masters Bucharest, обыграв Legacy со счётом 3:2, а сам XANTARES стал MVP турнира с рейтингом 1,27 за 23 карты. Ранее капитан команды MAJ3R также отмечал, что состав переживает самый тяжёлый период за два года. Победа в Бухаресте, по его словам, должна стать началом нового этапа для Aurora.

