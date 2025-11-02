Для кооп-игры Peak выйдет большой апдейт с лесным биомом

Студия Aggro Crab сообщила о выпуске крупного апдейта для популярной кооп-игры Peak. Обновление станет доступно 5 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Insider Gaming Trailers. Права на видео принадлежат Aggro Crab.

Таким образом, игра получит уже второй крупный апдейт — он получил название Roots. Особенностью обновления станет появление лесного биома с большими деревьями, по которым придётся забираться игрокам. Кроме того, для пользователей станут доступны новые ресурсы, препятствия и дополнительные предметы защиты.

Peak представляет из себя совместную игру о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей, что, конечно, веселее. Цель — сбежать с таинственного острова, а чтобы это сделать, нужно подняться на вершину вулкана и дождаться эвакуации. Для игры в июле вышел русский перевод. Проект остаётся одной из самых популярных игр в Steam.