S.T.A.L.K.E.R. 2 уберут из Game Pass — спустя год после релиза
Компания Microsoft объявила, какие игры покинут подписку Game Pass. Список проектов, которые перестанут быть доступны в подписке в ближайшем будущем, появился на сайте Xbox.

Так, из Game Pass уберут S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра была доступна в подписке с момента выхода 20 ноября 2025 года. Таким образом, постапокалиптический шутер продержался в сервисе ровно год. Game Pass также покинут стратегия Frostpunk и футбольный симулятор Football Manager 2024.

Фото: Microsoft

Какие игры уберут из Game Pass в ближайшее время:

  • S.T.A.L.K.E.R. 2;
  • Frostpunk;
  • Football Manager 2024;
  • Spirttea;
  • Blacksmith Master.

S.T.A.L.K.E.R. 2 изначально вышел на ПК и Xbox Series. 20 ноября состоится релиз шутера на PlayStation 5. Игра также получит графические улучшения для Pro-версии консоли.

