BetBoom Team и winordie вышли на ЧМ по PUBG — на «глобале» сыграют 13 игроков из России

BetBoom Team и winordie вышли на ЧМ по PUBG — на «глобале» сыграют 13 игроков из России
Российские команды BetBoom Team и winordie квалифицировались на чемпионат мира PUBG Global Championship — 2025 от европейского региона.

По результатам LAN-турнира PGS 10 прямую путёвку на «глобал» получил европейский состав Virtus.pro, заняв первое место и получив сразу 480 рейтинговых очков. Из-за этого слот VP от Европы достался следующей команде — ей стала winordie с Гедроксом и Лайошем.

PUBG Global Championship — 2025 пройдёт с 28 ноября по 14 декабря в Таиланде, призовой фонд чемпионата мира составит $ 1,5 млн. Ранее на турнир отобрались Twisted Minds, Geekay Esports, SLAMG — таким образом, на «глобале» выступят пять наших команд и 13 российских игроков.

Новости. Чемп.Play
Новости. Чемп.Play

