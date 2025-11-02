Virtus.pro стала чемпионом PUBG Global Series 10, российский состав Twisted Minds — второй

Европейский состав Virtus.pro по «королевской битве» PUBG выиграл последний турнир сезона перед стартом чемпионата мира — PUBG Global Series 10 с призовым фондом $ 300 тыс.

Участие в юбилейном сезоне PGS приняли 24 топовые команды, ивент прошёл в Серембане, Малайзия. В финале Virtus.pro победила с большим отрывом, набрав 157 очков, второе место занял российский ростер Twisted Minds (135 очков).

Этот трофей стал первым крупным успехом VP в PUBG. На прошлом турнире серии команда заняла второе место — тогда победила как раз Twisted Minds. Вновь взять реванш «твисты» смогут на чемпионате мира, который стартует 28 ноября.