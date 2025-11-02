Расписание выхода второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара»
4 ноября стартует второй сезон «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. В проекте участвуют 456 человек, которые соревнуются в различных испытаниях. Их цель — выиграть главный приз в размере $ 4,56 млн.
Всего во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить по несколько серий на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 18 ноября.
Расписание выхода второго сезона реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 ноября
|2-я серия
|4 ноября
|3-я серия
|4 ноября
|4-я серия
|4 ноября
|5-я серия
|11 ноября
|6-я серия
|11 ноября
|7-я серия
|11 ноября
|8-я серия
|11 ноября
|9-я серия
|18 ноября
О американской «Игре в кальмара»:
Комментарии