Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Игра в кальмара Вызов, 2 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара»
Комментарии

4 ноября стартует второй сезон «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. В проекте участвуют 456 человек, которые соревнуются в различных испытаниях. Их цель — выиграть главный приз в размере $ 4,56 млн.

Всего во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить по несколько серий на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 18 ноября.

Расписание выхода второго сезона реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 ноября
2-я серия4 ноября
3-я серия4 ноября
4-я серия4 ноября
5-я серия11 ноября
6-я серия11 ноября
7-я серия11 ноября
8-я серия11 ноября
9-я серия18 ноября
О американской «Игре в кальмара»:
Съёмки американской версии «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера стартуют в декабре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android