«Это большой импульс перед ЧМ». Николай Петросян — о победе Virtus.pro на PGS 10 по PUBG

CEO Virtus.pro Николай Петросян в разговоре с «Чемпионатом» поделился эмоциями после победы команды на топ-турнире PUBG Global Series 10 в Малайзии.

Руководитель клуба указал, что дебютный трофей станет хорошим трамплином в преддверии чемпионата мира PUBG Global Championship 2025.

Эмоции самые приятные. Любая победа на международном турнире — это подтверждение, что мы правильно выбрали путь, по которому идём. Это то, что радует и владельцев, и менеджмент, и сотрудников, и болельщиков. Радует всё комьюнити, но в первую очередь игроков, которые этого добились. Для ребят это большой импульс перед PGС 2025, по сути, для них это первый значимый трофей в нашем составе.

Николай также вспомнил путь коллектива, который присоединился к Virtus.pro в мае 2024 года.

Мы прошли долгий и тернистый путь к этому трофею. Уже в прошлом году, когда мы подписали этот состав, считалось, что NIXZYEE и Lukarux — самые талантливые игроки в Европе. Потом мы провели замену, взяли Beami, усилив огневую мощь, а этим летом сделали ещё одну. Когда стало ясно, что при всём уважении и любви к ibiza он уже не тащит с точки зрения скилла, усилились curexi — и сейчас мы видим, что эта четвёрка с ibiza, которого ребята попросили оставить в качестве тренера, способна показывать отличный результат.

СЕО «медведей» отдельно отметил российский состав Twisted Minds — он стал чемпионом прошлого PGS, тогда как VP заняла второе место. В этот раз команды поменялись позициями.

Выглядит, что наше соперничество может превратиться в такое интересное дерби на PUBG-сцене. Посмотрим, за кем останется последнее слово на «глобале» в конце ноября. Готовиться к чемпионату мира ребята будут на своём буткемпе в Белграде, а в середине месяца вылетают в Таиланд — очень надеюсь, что наше противостояние с Twisted Minds будет продолжаться.