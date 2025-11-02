Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма ужасов «Чёрный телефон 2» превысили $ 100 млн

Сборы фильма ужасов «Чёрный телефон 2» превысили $ 100 млн
Комментарии

По итогам третьего уикенда сборы фильма ужасов «Чёрный телефон 2» превысили $ 100 млн. Лента продолжает лидировать в мировых чартах, однако зрительский интерес к картине заметно упал.

Учитывая скромный бюджет в $ 30 млн, хоррор уже окупился и приносит студии Universal Pictures прибыль. Однако лента рискует не добраться до показателей первой части, которая в 2021 году собрала чуть больше $ 160 млн.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь. Роль главного маньяка в обеих частях сыграл Итан Хоук («Отрочество»).

Материалы по теме
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android