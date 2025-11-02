По итогам третьего уикенда сборы фильма ужасов «Чёрный телефон 2» превысили $ 100 млн. Лента продолжает лидировать в мировых чартах, однако зрительский интерес к картине заметно упал.

Учитывая скромный бюджет в $ 30 млн, хоррор уже окупился и приносит студии Universal Pictures прибыль. Однако лента рискует не добраться до показателей первой части, которая в 2021 году собрала чуть больше $ 160 млн.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь. Роль главного маньяка в обеих частях сыграл Итан Хоук («Отрочество»).