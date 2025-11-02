Скидки
T1 и KT Rolster сыграют в гранд-финале чемпионата мира по League of Legends

T1 и KT Rolster сыграют в гранд-финале чемпионата мира по League of Legends
Вопреки ожиданиям, гранд-финал Worlds 2025 покажет противостояние T1 и KT Rolster. Это первый финал внутрилиги League of Legends Champions Korea (LCK) за три года.

Благодаря сегодняшней победе в противостоянии с Top Esports команда Ли Faker Сан Хёка обеспечила себе четвёртый подряд выход в финал, оказавшись в шаге от того, чтобы стать первой командой в истории киберспорта, выигравшей три титула подряд.

Для KT Rolster этот чемпионат также важен: команда лишь в четвёртый раз выступает на Worlds, но это первый раз, когда ей удалось попасть в гранд-финал.

Финал Worlds 2025 пройдёт 9 ноября в 10:00 мск. Перед матчем пройдёт церемония открытия, на котором выступят такие артисты, как G.E.M., Anyma, Crissy Costanza (исполнительница гимна Legends Never Die 2017 года) и TEYA, участница Евровидения-2023.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

