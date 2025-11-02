Скидки
«Perfecto забанили в Steam». Капитан Virtus.pro рассказал о блокировке аккаунта

Аудио-версия:
Сегодня, 2 ноября, стало известно, что компания Valve временно заблокировала учётную запись капитана состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Ильи Perfecto Залуцкого. О проблеме игрок сообщил в своих социальных сетях:

По идее, норм всё. Префом Valve блокнула из-за подозрений, что кто-то с разных IP заходил, так как я в Китае.

Инцидент произошёл буквально накануне старта Intel Extreme Masters Chengdu — 2025, где Virtus.pro предстоит сыграть с Team Vitality. Матч состоится 3 ноября в 7:30 мск.

Турнир IEM Chengdu — 2025 пройдёт с 3 по 9 ноября. Призовой фонд — $ 300 тыс., за которые поборются ведущие команды мира, включая Team Spirit, Vitality и NAVI. Несмотря на блокировку аккаунта, ожидается, что Perfecto успеет решить проблему до старта соревнований.

