«Мне импонируют Team Yandex и MOUZ»: Dyrachyo отметил стиль соперников Dota 2

«Мне импонируют Team Yandex и MOUZ»: Dyrachyo отметил стиль соперников Dota 2
Российский керри Gaimin Gladiators Антон dyrachyo Шкредов поделился мнением о командах, которые ему особенно интересны. По словам игрока, его вдохновляют Team Yandex и MOUZ — коллективы, демонстрирующие динамичный и агрессивный стиль игры:

Мне импонируют Team Yandex и MOUZ, так как это мини-версия Gaimin Gladiators. Очевидно, похожим ты быть не можешь, но глядя на матчи этих команд, создаётся впечатление, что они стараются играть очень быстро. У них драфты заточены под это.

Он также добавил, что ему нравится командная химия Team Yandex:

Очевидно, watson не dyrachyo, но играет он хорошо. У них просто такая командная синергия, что они стараются играть быстро. Остальные пытаются играть медленно. А за этими интересно смотреть.

Ранее Team Yandex и MOUZ выступили на FISSURE Playground 2 — DOTA. Российский состав под руководством watson занял третье место, а европейская команда завершила турнир на пятой–шестой позициях.

