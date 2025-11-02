Markeloff, kennyS и dupreeh вошли в список претендентов на зал славы HLTV по CS

HLTV опубликовало список из десяти киберспортсменов, которые претендуют на включение в зал славы в 2025 году. Среди номинантов — легендарные игроки Counter-Strike: Егор markeloff Маркелов, Кенни kennyS Шраба и Петер dupreeh Расмуссен.

HALL of FAME Фото: HLTV

Из десяти кандидатов в почётный список попадут лишь трое. Новые члены Hall of Fame получат эксклюзивные часы Rolex с гравировкой, персональный профиль на HLTV и другие знаки признания. Выбор сделает специальный комитет, в который вошли аналитик Чад SPUNJ Берчилл, глава Complexity Джейсон Лейк, Томми potti Ингемарссон и ряд журналистов.

Ранее, в 2024 году, в зал славы были включены f0rest, GeT_RiGhT, HeatoN и potti — церемония награждения прошла на HLTV Awards. В этом году ожидается не менее знаковое пополнение списка легенд Counter-Strike.