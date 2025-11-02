Скидки
«Ты не можешь подписывать всех лучших»: Korb3n — о Malr1ne в Dota 2

«Ты не можешь подписывать всех лучших»: Korb3n — о Malr1ne в Dota 2
Менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал, почему организация никогда не думала о подписании мидера Team Falcons Станислава Malr1ne Поторака. По словам Белова, в последние годы у Spirit просто не было необходимости менять состав на этой позиции:

У нас никогда не было желания подписать Malr1ne. Если говорить в целом, почему не подписали… Стасян хороший игрок, но ты же не можешь подписывать всех лучших. Мы меняли мидера лишь раз в 2022 году. Стас тогда только начинал играть в Nemiga. Тогда никто про него не знал. Он лишь показал себя на квалах к TI в 2023 году. Мы тогда выиграли три крупных турнира.

Белов также отметил, что в начале карьеры Поторак выступал за Yellow Submarine, однако тогда был школьником и не мог уделять игре достаточно времени:

Жалости никакой нет. Почему она должна быть? Если бы я сидел без результатов, а Стас что-то выиграл, тогда бы жалость была. А так у меня всё в порядке.

Напомним, последний раз Team Spirit меняла мидера в 2022 году, когда вместо Александра TORONTOTOKYO Хертека в состав пришёл Денис Larl Сигитов.

