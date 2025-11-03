Скидки
Team Falcons — чемпионы FISSURE Playground 2 по Dota 2

Комментарии

В финале FISSURE Playground 2 команда Team Falcons одолела BetBoom Team со счётом 3:1 и завоевала чемпионский титул. Лидер состава, Станислав Malr1ne Поторак, вместе с тиммейтами показал уверенную игру и поднял над головой главный трофей турнира.

За победу Falcons получила $ 300 тыс, а BetBoom Team за второе место заработала $ 150 тыс. Третьей финишировала Team Yandex, пополнив свой баланс на $ 80 тыс.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Гранд-финал
02 ноября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 3
Team Falcons

Серия финальных матчей подарила зрителям яркое зрелище. Falcons продемонстрировала железную дисциплину и хладнокровие в решающие моменты, сумев навязать свой темп и переломить ход противостояния.

Турнир FISSURE Playground 2, прошедший с 23 октября по 2 ноября, собрал лучших участников сцены, которые сражались за внушительный призовой фонд в $ 1 млн.

