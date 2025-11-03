Скидки
Первый тизер фильма «Годзилла: Минус ноль» — продолжения «Минус один» 2023 года

Первый тизер фильма «Годзилла: Минус ноль» — продолжения «Минус один» 2023 года
Создатели японского фильма «Годзилла: Минус один» представили дебютный тизер и первые детали продолжения — сиквел получит название «Годзилла: Минус ноль».

Работать над лентой вновь будет Такаcи Ямадзаки, режиссёр первой части. Он также выступит сценаристом и руководителем по созданию визуальных эффектов.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Toho Studios.

«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. В 2024 году картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

«Вы заново изобрели жанр»: Том Круз в восторге от фильма «Годзилла: Минус один»
