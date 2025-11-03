«Следующий трофей ты поднимаешь, брат»: Malr1ne поддержал Kiritych после финала FISSURE

Игрок Falcons Станислав Malr1ne Поторак трогательно обратился к Илье Kiritych Ульянову после гранд-финала FISSURE Playground 2, где Falcons обыграли BetBoom Team со счётом 3:1. Победители забрали главный трофей и $ 300 тыс. призовых, а коллектив Ульянова довольствовался вторым местом и $ 180 тыс.

После матча Malr1ne написал сопернику:

Следующий трофей ты поднимаешь, брат. Ты этого заслуживаешь, я это знаю и верю в это!

Ранее сам Kiritych признался, что поражение далось нелегко: ему «обидно и больно смотреть, как другая команда поднимает кубок».

Турнир FISSURE Playground 2, прошедший с 23 октября по 2 ноября, собрал лучших участников сцены, которые сражались за внушительный призовой фонд в $ 1 млн.