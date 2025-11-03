Скидки
18-летний Мейсон Темз повторил рекорд Джима Керри — три фильма-лидера проката за год

18-летний Мейсон Темз повторил рекорд Джима Керри — три фильма-лидера проката за год
Комментарии

18-летний актёр Мейсон Темз за последний год снялся сразу в трёх фильмах, которые становились лидерами кинопроката в США. Ранее такого успеха добивался только Джим Керри в 1994 году.

В 2025-м Темз успел поработать над киноверсией «Как приручить дракона», фильмом ужасов «Чёрный телефон 2», а также романтической комедией «Сожалею о тебе». Это лучший год в карьере актёра, который до 18 лет успел отметиться только в двух крупных проектах.

Прежде этот рекорд удерживал Джим Керри. В 1994-м вышли сразу три хита с его участием: комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и ещё тупее», а также «Маска».

