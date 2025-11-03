«Они красавчики, но мы лучше»: tN1R перед матчем с paiN Gaming CS 2

Игрок Team Spirit по CS 2 Андрей tN1R Татаринович поделился ожиданиями перед матчем против paiN Gaming на IEM Chengdu 2025. Комментарий киберспортсмена был опубликован в кружке в телеграм-канале клуба.

Сегодня играем против команды paiN Gaming. К сожалению, играем без болельщиков. Это грустно, хотел прочувствовать. Но ладно, в следующем матче прочувствую.

По словам игрока, команда намерена завершить серию быстро.

Надеюсь, будет две карты, чтобы пойти пораньше спать. Ну, они красавчики, но мы лучше.

Матч Spirit и paiN Gaming стартует 3 ноября в 13:15 по Москве.

Турнир IEM Chengdu 2025 проходит в Китае с 3 по 9 ноября. В борьбе за призовой фонд в $ 300 тыс. участвуют 16 коллективов, при этом победитель получит $ 125 тыс. Еще $ 600 тыс. будут распределены между клубами по итогам сезона.