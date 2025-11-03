Скидки
Сценарист «Доктора Стрэнджа 2» опроверг популярную интернет-теорию про фильмы Marvel

Сценарист «Доктора Стрэнджа 2» опроверг популярную интернет-теорию про фильмы Marvel
Сценарист фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Майкл Уолдрон опроверг слухи о том, что не смотрел сериал «Ванда/Вижн» во время работы над лентой.

Сиквел «Доктора Стрэнджа» считается продолжением «Ванда/Вижн», поэтому некоторые фанаты обвиняли Уолдрона в недостаточной компетентности. Сценарист эти обвинения отверг.

Вопреки тому, что вам говорят в интернете, я читал/смотрел «Ванда/Вижн» от начала до конца.

«Доктор Стрэндж 2» вышел в 2022 году и собрал в прокате $ 955 млн при бюджете около четверти миллиарда. Сейчас Marvel готовит к выходу третью часть фильма о Докторе, её может снять Сэм Рэйми.

