«Larl — отличный вариант»: Nix высказался о будущем мидера Team Spirit в Dota 2

Известный стример и аналитик Александр Nix Левин поделился мнением о текущем составе Team Spirit по Dota 2. По его словам, говорить о замене мидера Дениса Larl Сигитова сейчас нет никаких оснований. Эксперт подчеркнул, что команде стоит дать время адаптироваться к изменениям, связанным с приходом нового капитана Никиты panto Балагинина:

Не думаю, что ей нужна замена мидера. Larl — отличный вариант. Spirit нужно больше тренироваться, решить проблемы и выйти в свой плейстайл.

Левин отметил, что, в отличие от ситуации с BetBoom Team, где приход Kiritych не изменил игровой концепции, в Spirit появился игрок, который должен «полностью заново построить игру». По его мнению, коллектив уже демонстрирует прогресс: на FPG 2 команда вошла в топ-6 и показала, что способна бороться с любым соперником, хотя ей пока не хватает стабильности.

Следующим турниром для Team Spirit станет плей-офф BLAST Slam 4. Уже утром 7 ноября «драконы» встретятся с MOUZ — начало матча запланировано на 10:00 мск.