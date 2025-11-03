Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Larl — отличный вариант»: Nix высказался о будущем мидера Team Spirit в Dota 2

«Larl — отличный вариант»: Nix высказался о будущем мидера Team Spirit в Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Известный стример и аналитик Александр Nix Левин поделился мнением о текущем составе Team Spirit по Dota 2. По его словам, говорить о замене мидера Дениса Larl Сигитова сейчас нет никаких оснований. Эксперт подчеркнул, что команде стоит дать время адаптироваться к изменениям, связанным с приходом нового капитана Никиты panto Балагинина:

Не думаю, что ей нужна замена мидера. Larl — отличный вариант. Spirit нужно больше тренироваться, решить проблемы и выйти в свой плейстайл.

Левин отметил, что, в отличие от ситуации с BetBoom Team, где приход Kiritych не изменил игровой концепции, в Spirit появился игрок, который должен «полностью заново построить игру». По его мнению, коллектив уже демонстрирует прогресс: на FPG 2 команда вошла в топ-6 и показала, что способна бороться с любым соперником, хотя ей пока не хватает стабильности.

Следующим турниром для Team Spirit станет плей-офф BLAST Slam 4. Уже утром 7 ноября «драконы» встретятся с MOUZ — начало матча запланировано на 10:00 мск.

Team Falcons — чемпионы!
Team Falcons — чемпионы FISSURE Playground 2 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android