Вышел трейлер второго сезона «Тысячи ударов» от создателя «Острых козырьков»

Платформа Hulu представила дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Тысяча ударов», над которым работает известный режиссёр Стивен Найт («Острые козырьки»).

Видео доступно в группе LF | LostFilm во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Hulu.

«Тысяча ударов» рассказывает о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки — Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая не выходит из подполья.

Главные роли исполняют Малакай Кирби («Доктор Кто»), Эрин Доэрти («Корона») и Стивен Грэм («Переходный возраст»).

