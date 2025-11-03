В голосовой помощник Siri от Apple добавят нейросеть Google Gemini

Компания Apple официально выбрала модель искусственного интеллекта для своего умного помощника Siri — теперь в него будет встроена нейросеть Gemini от Google.

Изначально в Apple стремились создать собственную ИИ для Siri, но эти планы не увенчались успехом. В 2026 году планируется обновить систему Apple Intelligence — и делать это производители iPhone снова будут вместе с давними партнёрами из Google.

Ожидается, что следующая версия Siri с Gemini будет представлена широкой публике примерно в марте следующего года. Голосовой помощник будет использовать все возможности ИИ от Google и другие ресурсы компании-партнёра.