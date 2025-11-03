Фильм «Хищник: Планета смерти» начнут показывать в России с 13 ноября

Российские кинотеатры анонсировали показы научно-фантастического боевика «Хищник: Планета смерти». Первые сеансы фильма пройдут в следующий четверг, 13 ноября.

«Планета смерти» станет седьмым фильмом основной серии и расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.

Официального проката фильма 20th Century Studios в России не планируется — ленту покажут на альтернативной основе. Мировая премьера состоится на шесть дней раньше, 7 ноября.