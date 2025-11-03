«Kiritych прайм!»: Illidan в восторге от игры керри на FISSURE Playground 2 по Dota 2

Бывший профессиональный игрок Илья Illidan Пивцаев подвёл итоги прошедшего турнира FISSURE Playground 2, где команда BetBoom Team вновь остановилась в шаге от чемпионства. В гранд-финале 2 ноября коллектив уступил Falcons со счётом 1:2.

Kiritych прайм, он очень хорошо играл этот турнир. BetBoom Team недоиграли, объективно. Но и драфты у них хуже были.

Несмотря на яркую индивидуальную форму керри Kiritych, BetBoom снова не смогли довести серию до победы — для игрока это уже шестое подряд поражение в гранд-финале.

По мнению Illidan’а, именно драфты и командная реализация помешали BetBoom воспользоваться феноменальной формой своего лидера.