«Kiritych прайм!»: Illidan в восторге от игры керри на FISSURE Playground 2 по Dota 2

«Kiritych прайм!»: Illidan в восторге от игры керри на FISSURE Playground 2 по Dota 2
Бывший профессиональный игрок Илья Illidan Пивцаев подвёл итоги прошедшего турнира FISSURE Playground 2, где команда BetBoom Team вновь остановилась в шаге от чемпионства. В гранд-финале 2 ноября коллектив уступил Falcons со счётом 1:2.

Kiritych прайм, он очень хорошо играл этот турнир. BetBoom Team недоиграли, объективно. Но и драфты у них хуже были.

Несмотря на яркую индивидуальную форму керри Kiritych, BetBoom снова не смогли довести серию до победы — для игрока это уже шестое подряд поражение в гранд-финале.

По мнению Illidan’а, именно драфты и командная реализация помешали BetBoom воспользоваться феноменальной формой своего лидера.

Team Falcons — чемпионы FISSURE Playground 2 по Dota 2
