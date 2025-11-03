Team Spirit победила paiN Gaming — уверенный старт «драконов» на IEM Chengdu 2025 по CS 2
Team Spirit начала с победы выступление на IEM Chengdu 2025 по CS 2, обыграв paiN Gaming в рамках группы A. Российский коллектив оформил уверенные 2:0 — 13-7 на Ancient и 13-11 на Nuke, не оставив бразильцам шансов на камбэк. Удивительно, что Spirit смогла отыграться со счёта 4-10 в пользу paiN на карте Nuke. После поражения paiN Gaming отправилась в нижнюю сетку.
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
03 ноября 2025, понедельник. 13:00 МСК
paiN Gaming
Окончен
0 : 2
Team Spirit
В следующем раунде команда Дмитрия sh1ro Соколова встретится с Team Falcons — матч начнётся 4 ноября в 10:00 мск.
Напомним, IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября. Участники турнира борются за призовой фонд в размере $ 300 тыс. и ценные рейтинговые очки ESL.
