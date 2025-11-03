Скидки
Юэн Макгрегор в восторге от «Андора» — посмотрел сериал залпом и показал 4-летнему сыну

Юэн Макгрегор в восторге от «Андора» — посмотрел сериал залпом и показал 4-летнему сыну
Комментарии

Легендарный актёр Юэн Макгрегор признался, что ему настолько понравился сериал «Андор», что он посмотрел его залпом в течение трёх дней.

Исполнитель роли Оби-Ван Кеноби в первых частях «Звёздных войн» также полностью показал «Андор» своему четырёхлетнему сыну.

Ранее Макгрегор также рассказывал, что после просмотра надеялся на появление своего персонажа в третьем сезоне — и был разочарован, когда узнал, что продолжения не будет.

Макгрегор снялся в первой трилогии «Звёздных войн», а также вернулся к роли в 2022 году в рамках мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», где также занимал место исполнительного продюсера.

«Я влюбилась в сценарий»: Сигурни Уивер — о «Мандалорце и Грогу» по «Звёздным войнам»
