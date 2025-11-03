Скидки
Ghost покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2

Малайзийский керри покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2. Официальное заявление появилось в социальных сетях организации, однако причины расставания и дальнейшие планы игрока пока не раскрываются.

Ghost присоединился к Nigma в феврале 2025 года на правах стенд-ина и быстро стал ключевым игроком состава. Под его руководством команда показала заметный прогресс — вошла в топ-6 на The International 2025, а спустя месяц вошла в топ-4 на FISSURE Universe: Episode 7. Тем не менее серия успешных выступлений сменилась спадом: на FISSURE Playground 2 коллектив завершил выступление лишь на 12–14-м месте.

Кто заменит Чана в ростере, пока неизвестно.

Актуальный состав Nigma Galaxy:

  • Тобиас Tobi Бучнер (Австрия);
  • Омар OmaR Муграби (Ливан);
  • Тони No!ob Ассаф (Ливан);
  • Саид Самаил SumaiL Хассан (Пакистан).
