Ghost покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2

Малайзийский керри покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2. Официальное заявление появилось в социальных сетях организации, однако причины расставания и дальнейшие планы игрока пока не раскрываются.

Ghost присоединился к Nigma в феврале 2025 года на правах стенд-ина и быстро стал ключевым игроком состава. Под его руководством команда показала заметный прогресс — вошла в топ-6 на The International 2025, а спустя месяц вошла в топ-4 на FISSURE Universe: Episode 7. Тем не менее серия успешных выступлений сменилась спадом: на FISSURE Playground 2 коллектив завершил выступление лишь на 12–14-м месте.

Кто заменит Чана в ростере, пока неизвестно.

Актуальный состав Nigma Galaxy:

Тобиас Tobi Бучнер (Австрия);

Омар OmaR Муграби (Ливан);

Тони No!ob Ассаф (Ливан);

Саид Самаил SumaiL Хассан (Пакистан).