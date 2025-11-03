Скидки
«Ничего не могу поиграть, кроме Aim Botz»: Perfecto — о бане в Steam

Аудио-версия:
Капитан Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий снова прокомментировал ситуацию с блокировкой своего аккаунта в Steam, из-за которой он не может полноценно тренироваться в CS 2. По словам игрока, служба поддержки платформы крайне медленно реагирует на обращения.

Ничего не могу поиграть, кроме Aim Botz. Ни DM, ни FACEIT. У Steam очень долгие ответы от службы поддержки.

Ранее стало известно, что аккаунт игрока был заблокирован Valve из-за подозрительной активности с разных IP-адресов. Из-за этого Залуцкому пришлось выступать на IEM Chengdu 2025 с аккаунта тренера команды — Ивана F_1N Кочугова.

Virtus.pro неудачно начала турнир в Китае, проиграв стартовый матч. Уже 4 ноября коллектив Perfecto сыграет против FaZe Clan в серии best-of-3, которая начнётся в 7:30 мск.

