МОК отказался от идеи проведения киберспортивных Олимпийских игр

МОК отказался от идеи проведения киберспортивных Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет не будет проводить киберспортивную Олимпиаду, которая была запланирована на 2026 или 2027 год.

На сайте МОК отмечается, что организация приняла решение прекратить сотрудничество с фондом The Esports World Cup Foundation. Стороны сосредоточатся на собственных проектах — Международный олимпийский комитет планирует развивать киберспорт самостоятельно.

Фонд Саудовской Аравии продолжит проводить ежегодный Кубок мира по киберспорту (Esports World Cup), а в 2026 году также займётся организацией Esports Nations Cup — 2026 для сборных с призовым фондом $ 70 млн. Подробности проекта пока неизвестны.

