Дейзи Ридли сыграет в фильме Killa Bee про Брайони Тайрелл — медсестру, ставшую бойцом ММА

Звезда трилогии сиквелов «Звёздные войны» Дейзи Ридли исполнит главную роль в биографическом фильме Killa Bee.

Лента будет посвящена Брайони Тайрелл, британской медсестре, которая днём работала в отделении, а по ночам увлекалась смешанными единоборствами. Она выступала в октагоне с 2015 года и успела заработать несколько поясов, завершив карьеру чуть более двух лет назад после серии неудач.

Режиссёром проекта станет Кентон Оксли («Ответный удар»). Съемки спортивного фильма начнутся во втором квартале 2026 года, дата выхода ленты пока неизвестна — вероятно, релиз стоит ожидать в начале 2027 года.