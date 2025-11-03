Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы аниме выступили против нейросети Sora 2 — заявление подписали 18 компаний

Авторы аниме выступили против нейросети Sora 2 — заявление подписали 18 компаний
Аудио-версия:
Комментарии

18 японских компаний-производителей аниме и манги выпустили заявление в котором раскритиковали использование ИИ-генератора видео Sora 2.

Авторы отмечают, что Sora 2 использует для обучения материалы, защищённые авторским правом, прикрываясь системой отказа от использования. Компании определили, что Sora 2 генерирует контент, напоминающий созданные ими работы и изображения — они требуют изменить политику, сделать процесс обучения прозрачным и выплатить компенсации.

Ранее создатели Sora 2 из OpenAI запретили пользователям создавать ролики с персонажами, защищёнными авторским правом. При этом правообладатели должны сами обращаться к ним, чтобы запретить использование своего контента в ИИ.

В числе подписавших заявление оказались Square Enix, Takeshobo, Kadokawa, Coamix и другие.

Материалы по теме
Рынок аниме достиг рекордных $ 25 млрд — популярность жанра растёт
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android