Авторы аниме выступили против нейросети Sora 2 — заявление подписали 18 компаний

18 японских компаний-производителей аниме и манги выпустили заявление в котором раскритиковали использование ИИ-генератора видео Sora 2.

Авторы отмечают, что Sora 2 использует для обучения материалы, защищённые авторским правом, прикрываясь системой отказа от использования. Компании определили, что Sora 2 генерирует контент, напоминающий созданные ими работы и изображения — они требуют изменить политику, сделать процесс обучения прозрачным и выплатить компенсации.

Ранее создатели Sora 2 из OpenAI запретили пользователям создавать ролики с персонажами, защищёнными авторским правом. При этом правообладатели должны сами обращаться к ним, чтобы запретить использование своего контента в ИИ.

В числе подписавших заявление оказались Square Enix, Takeshobo, Kadokawa, Coamix и другие.