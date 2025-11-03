Скидки
В Fortnite пройдёт кроссовер-ивент по «Гарри Поттеру» – инсайдеры

В Fortnite пройдёт кроссовер-ивент по «Гарри Поттеру» – инсайдеры
Комментарии

Инсайдеры раскрыли следующую франшизу, которая появится в Fortnite. По их данным, сейчас разработчики готовят коллаборацию по вселенной «Гарри Поттера».

Ивент может появиться в игре в седьмой главе: её релиз запланирован на начало декабря, так что утечку должны подтвердить или опровергнуть совсем скоро. Деталей о предстоящем кроссовере пока мало: неизвестно, в каком формате будет представлена вселенная «Поттера» в Fortnite.

Сейчас в Fortnite проходит ивент по другой культовой франшизе — мультсериалу «Симпсоны». В боевом пропуске появились скины персонажей сериала, а сама карта была обновлена и стилизована под Спрингфилд.

