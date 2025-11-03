Скидки
Карты в Battlefield 6 стали меньше, чем в прошлых частях — авторы обещали большие локации

Карты в Battlefield 6 стали меньше, чем в прошлых частях — авторы обещали большие локации
Комментарии

Пользователь Reddit под ником ClaraTheRed представил сравнительную инфографику карт в разных частях Battlefield. Выяснилось, что в новой игре серии локации меньше, чем были ранее.

В Battlefield 6 нет ни одной карты площадью больше 0,5 квадратных километров. При этом в Battlefield 3 была карта площадью в 2 кв. км, большие локации также есть в предыдущих частях.

Фото: Reddit

Пользователи напомнили, что перед релизом уже переживали о размере игровых локаций — тогда разработчики пообещали, что в игре будут и масштабные области. Однако после утечек ничего не изменилось, и самой большой локацией стал ремастер одной из старых карт Battlefield.

Для Battlefield 6 вышла бесплатная королевская битва REDSEC
