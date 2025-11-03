Скидки
Пол Дано и звёзды «Долгой прогулки» сыграют в комедии «Сопровождающие» от A24

41-летний британский актёр Пол Дано («Нефть», сериал «Война и мир») сыграет одну из главных ролей в новой комедии The Chaperones («Сопровождающие»).

Компанию Дано в фильме от студии A24 составят сразу два актёра, ставшие популярными после выхода недавнего триллера «Долгая прогулка» — Купер Хоффман и Дэвид Джонссон.

Лента расскажет историю трёх бездельников через несколько дней после Рождества — их нанимают, чтобы они перевезли проблемного подростка из одного конца страны в другой. Режиссёром «Сопровождающих» станет Индия Дональдсон, а сценаристом — Себастьян Блэк. Дата выхода фильма пока неизвестна.

