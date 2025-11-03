Скидки
Мы разыгрываем три ключа для «Земского собора» — спин-оффа «Смуты»

Мы разыгрываем три ключа для «Земского собора» — спин-оффа «Смуты»
Завтра выходит «Земский собор» — новая игра в мире «Смуты», которая должна исправить множество проблем оригинального произведения, а также рассказать новую историю одного из видных персонажей предшественницы.

Мы пообщались с разработчиками новинки, расспросив их о многом, в том числе как они работали с разгромными отзывами на «Смуту», как отреагировали на такой поток критики. Об этом и многом другом можно почитать в нашем интервью.

Вместе с этим мы разыгрываем три ключа на игру — за самые интересные комментарии к интервью: это можно сделать как на сайте в секции комментариев, так и в нашем телеграм-канале.

«Мы должны доказать делом». Интервью с автором спин-оффа «Смуты» — «Земский собор»
«Мы должны доказать делом». Интервью с автором спин-оффа «Смуты» — «Земский собор»
