Мы разыгрываем три ключа для «Земского собора» — спин-оффа «Смуты»

Завтра выходит «Земский собор» — новая игра в мире «Смуты», которая должна исправить множество проблем оригинального произведения, а также рассказать новую историю одного из видных персонажей предшественницы.

Мы пообщались с разработчиками новинки, расспросив их о многом, в том числе как они работали с разгромными отзывами на «Смуту», как отреагировали на такой поток критики. Об этом и многом другом можно почитать в нашем интервью.

Вместе с этим мы разыгрываем три ключа на игру — за самые интересные комментарии к интервью: это можно сделать как на сайте в секции комментариев, так и в нашем телеграм-канале.