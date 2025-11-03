Скидки
«Мы многое переосмыслили»: авторы «Смуты» — о разработке «Земского собора»

Аудио-версия:
Авторы «Земского собора» рассказали, что после выпуска «Смуты» переосмысли принцип разработки: если во время работы над первой игрой команда особо не следила за реакцией сообщества, при работе над продолжением ситуация была абсолютно другой.

Поклонников и обычных игроков старались максимально привлекать к проекту, пытаясь узнать мнение о разных нововведениях, чтобы потом улучшить геймплей или вообще изменить механики.

Чуть спокойнее от того, что при подготовке «Земского собора» мы активно работали с аудиторией, проводили бета-тесты, представили эксклюзивное демо для гостей ИГРОПРОМА, затем выпустили демо и собирали обратную связь на каждом этапе. В процессе улучшали механики «Земского собора», в том числе по отзывам игроков.

Студия «Сайбериа Нова» рассчитывает на хорошие отзывы, но за результат всё равно тревожно. Новинка выходит уже завтра на ПК, а почитать полную версию нашего интервью можно в отдельном материале. Там мы разыгрываем несколько ключей на полную версию игры.

«Мы должны доказать делом». Интервью с автором спин-оффа «Смуты» — «Земский собор»
Эксклюзив
«Мы должны доказать делом». Интервью с автором спин-оффа «Смуты» — «Земский собор»
