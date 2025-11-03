Что в «Земском соборе» улучшили после критики «Смуты»?

Разработчики «Земского собора» серьёзно пересмотрели многие аспекты «Смуты» после релиза игры и также при тестированиях продолжения. По словам креативного директора студии «Сайбериа Нова» Сергея Русских, в новинке были улучшены боевая система, стелс, передвижение, интерфейс и прокачка персонажа. В игру добавили мини-карту и обновили систему обучения.

Если смотреть критично и трезво, игра выглядит законченной. Мы доработали и улучшили бои, стелс, передвижение, интерфейс, прокачку. Добавили мини-карту, изменили интерфейс и доработали систему обучения. Но полноценную оценку мы получим только после релиза — очень ждём обратную связь от аудитории.

После пары публичных демонстрацией «Сайбериа Нова» также пересмотрела стелс-эпизод: там доработали интеллект врагов и баланс сложности, однако сам подход к сцене остался прежним — «спалиться» нельзя.

Это сюжетный стелс: героя оглушают, отбирают оружие, и он вынужден аккуратно возвращать его. Мы не стали менять эпизод кардинально, но определённо сделали его лучше.

«Земский собор» выходит уже завтра на ПК. Полное интервью с разработчиками можно прочитать в отдельном материале. Там мы разыгрываем ключи для полной версии игры.